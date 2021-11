'Bestuurstop VW overlegt dinsdag over CEO Diess'

Dat schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung op gezag van bronnen in het bedrijf. De selectie met leden van de raad van bestuur moet beoordelen of de positie van Diess nog houdbaar is sinds hij bij kernmerk Volkswagen doemscenario's voorhoudt als het niet pijlsnel de transitie naar elektrische auto's maakt.

Diess vergelijkt het merk Volkswagen dikwijls met Tesla, dat even buiten Berlijn binnenkort zijn eerste Europese fabriek in gebruik neemt. Die fabriek werkt aanzienlijk efficiënter: er worden sneller auto's gemaakt en daarvoor zijn minder mensen nodig.

Diess voorspelde dan ook dat de elektrificatie van Volkswagen wel eens ten koste zou kunnen gaan van 30.000 banen. Dat was tegen het zere been van zowel de zeer machtige ondernemingsraad in het VW-concern als van de deelstaat Nedersaksen. Die herbergt het VW-hoofdkwartier en is met een belang van bijna 12 procent de op twee na grootste aandeelhouder van de autobouwer.