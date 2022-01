BMW verdringt Mercedes als grootste premiummerk

Mercedes-Benz verkocht vorig jaar 2,05 miljoen wagens, maakte het moederbedrijf Daimler vrijdag bekend. Dat is 5 procent minder dan in 2020. De daling heeft niets te maken met een lagere vraag, want die is volgens Daimler hoog in alle regio's en in alle segmenten van de markt. De boosdoener is het aanhoudende tekort aan chips, dat Mercedes-Benz ook de komende kwartalen parten zal spelen.