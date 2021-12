Corona duwt autodealers nog verder in de miserie

De Belgische autodealers kunnen hun winstmarges met dank aan het tekort aan nieuwe auto’s optrekken, maar dat is lang niet voldoende om de omzetval te stuiten. ‘De consolidatie in de sector zet alleen maar sneller door’.

De merkdealers zagen hun omzet in 2020 gemiddeld met 17 procent crashen. Dat blijkt uit een uitgebreide doorlichting van de jaarrekeningen van bijna 1.700 dealerbedrijven door IDEA Consult voor mobiliteitsfederatie Traxio.

Hoewel de brutowinstmarges bij de autodealers voor het eerst in vijf jaar weer stegen (van 2,42 procent naar 2,54 procent), was dat niet voldoende om de kelderende omzet te compenseren. De gemiddelde schuldgraad steeg van 62,7 procent naar 64,3 procent.

‘De winstmarges bij de autobedrijven liggen lager dan in andere sectoren. En als je dan de Belgische dealers vergelijkt met sectorgenoten in de rest van Europa, dan doen alleen de Fransen het nog slechter’, zegt Frédéric Cornet, die het rapport bij Traxio begeleidde.

Die lage marges in vergelijking met veel andere Europese landen lijken rechtevenredig met de mate van consolidatie in de sector. ‘In Frankrijk zie je nog een heel duidelijk versnippering, met heel veel kleine familiebedrijven. Elk dorp heeft bij wijze van spreken nog zijn eigen Renault-dealer’, zegt de secretaris-generaal van Traxio, Christian Rampelbergh.

De coronacrisis versnelt volgens Traxio de consolidatie van de Belgische dealersector. De afgelopen jaren zijn groepen zoals A&M-invest van de Limburger Peter Guelinckx, het Zweedse Hedin, en het Nederlandse Van Mossel als kool gegroeid door de overname van andere dealerbedrijven. Van Mossel heeft zich in ons land in drie jaar tijd van niets ontpopt tot grootste autoverkoper van het land. Dit jaar verkopen de Van Mossel-dealers in België meer dan 30.000 auto’s.

De winstgevendheid van de dealers verschilt sterk per merk. Kia- en Volvo-dealers doen het aanzienlijk beter dan gemiddeld, met een brutomarge van respectievelijk 3,79 en 3,53 procent. Dealers van de FCA-groep (Fiat, Alfa Romeo Chrysler: nu Stellantis) bengelen met een brutomarge van 1,31 procent helemaal onderaan het lijstje.

Hoewel 2020 met het begin van de coronacrisis, de harde lockdown en de tijdelijke sluiting van de dealers een buitengewoon jaar was, lijken de vooruitzichten voor dit jaar niet heel veel beter. Uit de meest recente cijfers van autosectorfederatie Febiac blijkt dat de autoverkoop dit jaar helemaal niet herstelt. Sterker nog: na de daling met 23 procent vorig jaar zakt de verkoop dit jaar nog eens met meer dan 10 procent.

Halfgeleiders

Deze keer zijn het niet de uitblijvende vraag of lockdownsluitingen die daar debet aan zijn: de zakkende verkoop is bijna volledig te wijten aan de beperkte beschikbaarheid van nieuwe auto’s. Vooral het tekort aan halfgeleiders speelt de auto-industrie, die gewend is te werken met just-in-time-productie, drukt de productie.