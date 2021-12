'Diess kan aanblijven als Volkswagen-baas'

'Het gaat in de richting dat de ruzie is bijgelegd en dat Herbert Diess CEO kan blijven', meldt het persagentschap Reuters op basis van gesprekken met bronnen dicht bij het dossier. Daarmee komt een einde aan een bestuurscrisis die het moederconcern van onder meer Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche en Seat al weken in zijn greep houdt.