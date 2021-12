Duitse autobouwers zien inkomsten per auto met kwart stijgen

Voor de Duitse autobouwers wordt 2021 een jaar om in de geschiedenisboeken op te nemen. Want de gemiddelde prijs per wagen is met een kwart gestegen in vergelijking met het precoronajaar 2019.

De cijfers, afkomstig van de Amerikaanse investeringsbank Stifel, liegen er niet om. Mercedes-Benz heeft de gemiddelde verkoopprijs per wagen dit jaar zien toenemen van 38.000 euro in 2019 tot meer dan 54.000 euro op het einde van het derde kwartaal, meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Concurrent Audi noteert een stijging van 46.000 naar 57.500 euro.

BMW blijft met een gemiddelde verkoopprijs van 38.000 euro per wagen, of 2.000 euro meer dan in het precoronajaar, achter op zijn concurrenten. De reden is dat de autobouwer uit München de chiptekorten beter heeft gemanaged dan zijn Duitse concurrenten en zijn productie grotendeels kon handhaven.

De essentie De verkoopprijs van Duitse luxewagens ligt gemiddeld een kwart hoger dan in 2019.

De recordprijzen zijn te danken aan het chiptekort en de beperktere productie.

De autobouwers focussen op duurdere modellen.

De recordprijzen krijgen steun van de duurdere tweedehandsmarkt.

Strategie gewijzigd

Want net de chiptekorten liggen mee aan de basis van de recordprijzen dit jaar. De autobouwers werden geconfronteerd met een tekort aan halfgeleiders, net op het moment dat de vraag naar nieuwe wagens na het coronajaar 2020 een hoge vlucht nam.

Wegens het tekort moesten de meeste autobouwers hun productie noodgedwongen terugschroeven. Veel fabrikanten hebben van die gelegenheid gebruikgemaakt om de productie van hun meest winstgevende modellen, waarop ze de hoogste marges boeken, voorrang te geven. Stifel berekende dat Mercedes alleen al in het derde kwartaal de verkoop met 30 procent zag terugvallen, maar er toch in slaagde de brutobedrijfswinst (ebitda) met 1,4 miljard euro aan te dikken dankzij een betere prijsmix.

Kloof tussen productie en verkoop

Het chiptekort heeft ook geleid tot een ommekeer van een langetermijntrend. Tot voor 2019 hadden de autofabrikanten de gewoonte meer wagens te produceren dan ze verkochten. Om de voertuigen aan de man te brengen boden ze hoge kortingen, zodat de verkoopteams de doelstellingen alsnog konden halen.

Maar die trend is doorbroken. Door de pandemie en de verzwakking van de economie hebben de Duitse autobouwers de tering naar de nering gezet. Er rollen minder wagens van de band dan ze kunnen verkopen. In totaal is het 'tekort' al opgelopen tot 4 miljoen wagens, weet Stifel.

We focussen op waar het geld zit. Harald Wilhelm Financieel directeur Mercedes-Benz

‘Al drie jaar lang zien we een daling van de voorraden als gevolg van de beperkte aanvoer’, zegt Daniel Schwarz, analist bij Stifel. Alleen in 2009, te midden van de financiële crisis, deed zich eenzelfde fenomeen voor. Maar dat was op een moment dat de autosector kampte met overcapaciteit.

Experts verwachten niet dat de autoproducenten hun strategie snel aanpassen, ook niet als de chiptekorten langzaam afnemen. Ola Källenius, de topman van Mercedes-Benz, liet onlangs nog noteren ‘dat er geen druk is om meer volume na te jagen’. Ook zijn financiële rechterhand, Harald Wilhelm, vindt de huidige strategie de juiste. ‘We focussen op waar het geld zit.’ ‘De strategie om niet naar lagere marktsegmenten te kijken, maar wel naar de hogere zal blijven aanhouden’, voegde Källenius eraan toe.

Gevolgen voor tweedehandsmarkt

De komende twee jaar zal het tekort aan nieuwe auto’s ook het aanbod op de tweedehandsmarkt beperken. Daniel Schwarz Analist Stifel Bank

Dat de autobouwers zich die luxe kunnen permitteren, heeft deels te maken met de recordprijzen die op de tweedehandsmarkt worden betaald. ‘De wagens die na 12 tot 36 maanden terugkeren naar de dealers kunnen tegen een hogere prijs dan verwacht worden doorverkocht’, zegt Stifel-analist Daniel Schwarz.