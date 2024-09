De Duitse minister van Economie Robert Habeck heeft het autoconcern Volkswagen vrijdag opgeroepen geen fabrieken te sluiten in Duitsland. 'De vestigingen moeten behouden blijven', zei hij tijdens een bezoek aan de VW-fabriek in Emden, in het noordwesten van het land. De minister wil bekijken hoe de overheid de markt voor elektrische wagens kan ondersteunen.