Dumarey reservekandidaat voor Spaanse Nissan-fabriek

De Vlaamse ondernemer Guido Dumarey is met zijn autogroep Punch formeel de reservekandidaat voor de overname van een Nissan-fabriek in Barcelona.

De Japanse autobouwer Nissan sluit zijn vestigingen in en rond de Spaanse stad Barcelona. Dat komt omdat de productie van pick-ups er slabakt. Nissan wil daarom zijn Europese activiteiten concentreren in het Britse Sunderland.

De Japanners geven de fabrieken, een groot assemblagebedrijf en twee kleinere vestigingen, wel nog eens kans. Ze kunnen blijven draaien als een overnemer wordt gevonden. In mei raakte bekend dat Punch Motive van Dumarey een van de kandidaten is voor de overname.

China

Maar later dit jaar bleek dat Nissan en de lokale overheid voor de grootste van de drie fabrieken in zee wilden gaan met het Chinese bedrijf Great Wall Motor. Die onderhandelingen mislukten echter omdat de Chinezen zich terugtrokken. Punch gold wel als terugvaloptie, zonder dat dat formeel bevestigd werd.

Maar het kan die positie nu niet verzilveren. Woensdag meldde Nissan immers dat de keuze nu gevallen is op de lokale autobouwer QEV Technologies die in de running was voor een van de kleinere vestigingen. De Catalaanse groep gaat er elektrische wagens bouwen, met de steun van de Zweedse bedrijven Inzile en Volta.