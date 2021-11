E-autobouwer Rivian zoemt voorbij Volkswagen

Eén week na de beursgang en met 156 geleverde auto's is de Amerikaanse producent van elektrische pick-ups Rivian groter dan Volkswagen op de beurs. De belangrijkste reden? Fomo bij de belegger.

Volkswagen-CEO Herbert Diess wekt bij het personeel van de Duitse autobouwer wrevel met de rotvaart waarin hij de verbrandingsmotoren wil ruilen voor elektrische. Eén blik op de koerstabellen van Wall Street zal Diess alleen maar meer overtuigen van zijn sense of urgency. VW werd in beurswaarde voorbijgestoken door Rivian.

De Amerikaanse fabrikant van elektrische terreinwagens en pick-ups trok exact een week geleden naar de Nasdaq en verdubbelde in dat 'tijdperk' in waarde. De intekenprijs bedroeg 78 dollar. Niet slecht voor een bedrijf dat luidens het prospectus op 31 oktober 156 auto's afgeleverd had en dat tot nader order verlieslatend is vanwege de opstartkosten.

De financiële data lijken in het verhaal bijzaak. Belangrijker bij grote beleggers is fomo: fear of missing out. Ze zijn zeldzaam, de investeerders die de hele stratosferische klim van die andere e-autoproducent Tesla meemaakten. Dus wil niemand de trein missen als potentieel the next best thing de koerstabellen van de Nasdaq op racet.

Bovendien sleuren opstartbedrijven als Rivian en Tesla-rivaal Lucid - dat Ford voorbijgezoemd is op Wall Street - minder 'ballast' mee dan de klassieke autobouwers. Die zijn nog grotendeels geënt op verbrandingsmotoren, terwijl elektrische auto's een heel ander metier zijn met veel meer focus op software - een domein waar Tesla pionier was - en een stuk minder onderdelen.

Zo'n tanker omkeren is, zoals Diess ondervindt, niet evident. Daarom achten beleggers alle klassieke autobouwers in het beste geval tien keer de winst waard. Het ooit zo bewonderde BMW - dat ook tegenover VW nog een inhaalrace moet maken - kwijnt tegen vijf keer de winst weg.

Maar Rivian is Tesla (nog?) niet. De 38-jarige Robert J. Scaringe, die Rivian twaalf jaar geleden oprichtte en eerst aan een elektrische sportauto knutselde, haalde bij de beursgang 12 miljard dollar op. Maar om even succesvol te worden als Tesla zijn nog enkele grote horden te nemen.

Toen Elon Musk met zijn Tesla in 2010 naar de beurs trok, draaide het bijna 100 miljoen dollar omzet. Nu produceert het zo'n 1 miljoen auto's per jaar en heeft het twee fabrieken (Fremont en Sjanghai) en twee in aanbouw (Berlijn en Austin). Rivian haalde in het derde kwartaal amper 1 miljoen dollar omzet en boekte in het eerste semester van dit jaar bijna 1 miljard dollar verlies. Evenveel als in 2019 en in 2020.

Het aantal pick-ups dat in de fabriek in Normal (Illinois) - what's in a name - van de band rolt, is voorlopig heel bescheiden. Het is maar de vraag of Rivian de voor eind dit jaar beloofde 1.000 stuks kan leveren. Tegen dan wil het bedrijf ook een elektrische SUV op de markt brengen.

Scaringe, communicatief de tegenpool van Musk, wil in 2023 200.000 auto's van de band laten rollen. Daarvoor moet de capaciteit van Normal - een voormalige Mitsubishi-fabriek - met 50.000 stuks worden uitgebreid. Rivian denkt aan een tweede fabriek in Texas en kijkt ook naar Europa. Maar iedereen gaat ervan uit dat Rivian nog met flink wat groeikrampen krijgt af te rekenen.

Gelukkig heeft Rivian, naast Ford, nog een heel bekende aandeelhouder: de webwinkelgigant Amazon. Oprichter Jeff Bezos, de ruimterivaal van Musk, verscheen al eens in een Rivian-prototype en zette Rivian heel gewiekst in de markt als Tesla-rivaal. Dat zette een vliegwiel onder de naamsbekendheid. Amazon plaatste bovendien een bestelling van 100.000 elektrische bestelbusjes. Die zouden tegen 2025 geleverd worden.

Maar als dat niet lukt - of als Amazon afhaakt - kan dat een zware impact hebben op de cashflow, zegt Rivian openlijk in zijn prospectus. Het bedrijf geeft daarin ook grif toe dat het de komende jaren verlies blijft boeken.

Een van de grote uitdagingen wordt ongetwijfeld het nakomen van de leveringsbeloftes. Alle autoproducenten kampen met chiptekorten en de wereldwijde vraag naar batterijen en batterijgrondstoffen is enorm. Rivian zegt dat het niet over langetermijncontracten beschikt voor de levering van halfgeleidercomponenten. Bij plotse grote tekorten kan dat zwaar in ons nadeel spelen, beseft Rivian, 'omdat we maar over een beperkt aantal leveranciers beschikken'. Ook het gebrek aan ervaring om op grote schaal te produceren, noemt het bedrijf een risicofactor.