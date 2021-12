Elon Musk: 'Ik betaal dit jaar 11 miljard dollar belastingen'

Tesla-topman Elon Musk tekent wellicht voor de hoogste betaling ooit aan de Amerikaanse belastingdienst. 'Voor wie het zich afvraagt, ik zal dit jaar meer dan 11 miljard dollar belastingen betalen', schreef hij op Twitter.

Op zijn favoriete medium Twitter meldt Elon Musk dat hij dit jaar 11 miljard dollar (zowat 9,8 miljard euro) belasting zal betalen. De rijkste persoon ter wereld heeft die pittige afrekening deels te danken aan zijn intussen beruchte peiling. Begin november had hij zijn 64 miljoen volgers voor de voeten geworpen of hij 10 procent van zijn belang in Tesla moest verkopen, om de aantijgingen van belastingontwijking te stoppen.

'Ja', luidde het antwoord, en Musk voegde de daad bij het woord. Sinds zijn poll heeft hij volop aandelen verkocht, goed voor een totaalbedrag van 14 miljard dollar. Achteraf werd duidelijk dat hij die beslissing niet volledig liet afhangen van de Twitter-enquête. Documenten van de beurswaakhond SEC toonden aan dat de ondernemer al halverwege september begonnen was met de verkoop van aandelen.

Het leverde dus een mooi staaltje internettoneel op, want de Tesla-baas was al langer zinnens om een deel van zijn belang te dumpen. Dat heeft te maken met de aandelenopties die onderdeel zijn van zijn verloningspakket, dat geen salaris of bonus bevat. Hij bezit enkel en alleen aandelen van zijn bedrijven.

Tegen augustus moet Musk beslissen of hij die Tesla-opties al dan niet verzilvert. Het gaat om bijna 23 miljoen aandelen tegen amper 6,24 dollar per stuk, terwijl de prijs vandaag rond 900 dollar schommelt. Op het verschil in prijs zal hij wel zwaar belast worden. Het belastingtarief bedraagt 53 procent.

Buy, borrow, die

Terwijl andere multimiljardairs dat cashprobleem oplossen door leningen - met aandelen als onderpand - aan te gaan, wil Musk dat expliciet niet meer doen. Die 'buy, borrow, die'-strategie is al langer een doorn in het oog van de Democraten en de inzet van robbertjes die Musk online uitvecht met politici.

Na Musks verkiezing tot persoon van het jaar door Time had de Democratische senator Elizabeth Warren hem nog eens opgeroepen zijn belastingen te betalen. 'Als je eens twee seconden je ogen zou openen, dan zou je beseffen dat ik dit jaar meer belastingen betaal dan welke Amerikaan ook', volgde prompt als tegenreactie.

Afgelopen zomer toonde het onderzoeksplatform ProPublica aan dat Musk door middel van legale belastingontwijking over het jaar 2018 geen federale inkomstenbelasting had betaald. Tussen 2014 en 2018 betaalde hij 1,52 miljard dollar belasting, terwijl zijn persoonlijk vermogen in die tijdspanne met 13,9 miljard dollar groeide.