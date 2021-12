Elon Musk persoon van het jaar voor Time

Het Amerikaanse weekblad Time heeft Elon Musk uitgeroepen tot persoon van het jaar en de coronavaccinwetenschappers tot helden van het jaar, een nieuwe categorie.

Time organiseert de invloedrijke verkiezing al sinds 1927. Dit jaar gaat de visionaire ondernemer en investeerder Elon Musk, de man achter bedrijven als Tesla en SpaceX, met de begeerde titel 'persoon van het jaar' lopen. 'Dit is de man die onze planeet wil redden en ons een nieuwe planeet wil geven om te wonen', aldus Time, dat Musk onder meer een clown, genie, edgelord, visionair, industrialist en showman noemt.

'Musk heeft heel zijn leven het hoofd geboden aan de haters. Nu lijkt het erop dat hij ze eindelijk op hun plaats kan zetten', voegt Time eraan toe. Het noemt 2021 ook het jaar van 'Elon Unbound' (ontketende Elon). Zijn ruimtebedrijf SpaceX won in april het contract van de NASA om Amerikaanse astronauten naar de maan te brengen en Tesla boekte heel wat successen. Het bedrijf is nu bijna 1.000 miljard dollar waard en Musk is met een vermogen van ruim 250 miljard dollar de rijkste mens ter wereld.

Met zijn tweets over cryptomunten als de bitcoin en de dogecoin aan zijn ruim 60 miljoen volgers deed Musk bovendien de waarde van de munten enorm schommelen. 'In 2021 kwam Musk niet alleen op de voorgrond als de rijkste persoon, maar ook als misschien wel hét voorbeeld van een grote omwenteling in onze maatschappij', aldus Time. Musk volgt Joe Biden en Kamala Harris op, de winnaars van 2020.

Helden

Time heeft ook prijzen uitgedeeld in enkele andere categorieën. De wetenschappers die de coronavaccins ontwikkelden, krijgen de allereerste onderscheiding 'helden van het jaar'. Time noemt hen mirakelwerkers die aantonen hoever de wetenschap gevorderd is. Dankzij de vaccins werden veel mensen de voorbije maanden niet of minder ziek van het coronavirus. Mogelijk wil het blad met die keuze de antivaxers van antwoord dienen.