Engie trekt stekker uit beursgang laadpalendochter EVBox

Het Nederlandse laadpalenbedrijf EVBox, een dochter van de energiegroep Engie, trekt dan toch niet naar Wall Street. De geplande transactie, een fusie met een blancochequebedrijf, wordt afgeblazen, laten de betrokken bedrijven weten.

De plannen van EVBox om naar de beurs van New York te trekken raakten eind vorig jaar bekend. Dat zou gebeuren met een intussen beproefde techniek: een fusie met een spac of blancochequebedrijf, in dit geval TPG Pace Beneficial Finance.

EVBox, dat geleid wordt door de Belg Kristof Vereenooghe, is een belangrijke speler in laadpalen voor elektrische wagens, met meer dan een kwart miljoen laadpunten in ruim 70 landen. Maar in de VS moet het bedrijf opboksen tegen de pittige concurrentie van het beursgenoteerde Chargepoint. De beursgang moest EVBox financieel wapenen om ook in de VS een vuist te kunnen maken.

Maar de operatie werd al verschillende keren uitgesteld, nadat het moederbedrijf Engie en EVBox tot twee keer toe niet hadden kunnen voldoen aan de deadline voor het inleveren van geauditeerde jaarcijfers over 2020 en tussentijdse resultaten voor 2021.

Eroderen

Over de reden voor dat gebrek aan cijfers gaven de bedrijven nooit uitleg. Maar de voorbije maanden werd wel duidelijk dat de gemiste deadlines het vertrouwen in de beursplannen deden eroderen. In november raakte bekend dat een aantal investeerders hun steun aan de beursgang introkken.