Zuigt de Amerikaanse overheid met 369 miljard dollar aan klimaatsubsidies straks alle groene investeringen weg uit de Europese industrie? Bedrijven maken de rekening, ook bij Volvo, waar de Belg Geert Bruyneel alle fabrieken aanstuurt, van Gent tot Charleston. 'Voor veel bedrijven is de verleiding vandaag groot om in de VS te investeren.'