Groene autoleningen worden goedkoper

Hoewel het Autosalon niet doorgaat, verlagen de banken hun tarieven voor autoleningen. Vooral in de rente van de groene autoleningen zetten ze de schaar.

Voor autoliefhebbers staat januari traditioneel in het teken van het Autosalon. Maar voor het tweede jaar op rij kan de hoogmis van de Belgische autofans vanwege corona niet doorgaan. Daarom besloot de organisator, de autosectorfederatie Febiac, het salon te verplaatsen naar de concessiehouders. De lokale dealers van de grote automerken pakken dus wel nog uit met promoties.

De Belgische banken houden ook vast aan hun traditie om tijdens het Autosalon in de tarieven voor autoleningen te snijden. Net zoals in voorgaande jaren vechten ze een rentestrijd uit. De periode van het Autosalon is dus nog altijd het moment bij uitstek om een autoleningen tegen bodemrentes te verkrijgen. We overlopen voor u de belangrijkste trends en aandachtspunten.

1 Nieuw recordtarief

Het afgelopen jaar stak de inflatie voor het eerst in lange tijd weer de kop op. De consumentenprijzen in ons land stegen tussen december 2020 en december 2021 met 5,71 procent. Onder meer de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank besloten hun stimulus af te bouwen om de hoge inflatie in te dijken. Dat zal de langetermijnrente wellicht doen stijgen. De vraag is of er al een impact is op kortetermijnkredieten, zoals autoleningen. Dat blijkt voorlopig niet het geval.

0,78% De gemiddelde rentevoet bij de banken daalt voor groene autoleningen van 0,78 procent vorig jaar naar 0,72 procent dit jaar.

Argenta gaf op 24 december de aftrap voor het seizoen van de salonvoorwaarden. Wie een nieuwe wagen koopt, kan er lenen tegen een rentetarief van 0,99 procent, tegenover 1,10 procent vorig jaar. Voor groene leningen zakt het tarief van vorig jaar (0,85%) tot 0,75 procent. Die trend zette zich door toen BNP Paribas Fortis op 28 december zijn tarieven bekendmaakte. Voor nieuwe wagens daalde het tarief van 0,99 procent naar 0,90 procent. Voor groene leningen zakte het tarief van 0,75 procent naar 0,60 procent. Alleen Belfius afficheert een even laag tarief. Beide banken tekenen voor de laagste premievoet ooit op de markt. Ze gaan 0,05 procent lager dan het recordtarief van Beobank vorig jaar. Beobank moet zijn tarieven voor het autosalon van dit jaar nog bekendmaken.

De tijdelijke promotarieven vanwege het Autosalon blijven dus zeer laag. Bij de groene leningen daalt de gemiddelde rentevoet bij de banken van 0,78 procent vorig jaar naar 0,72 procent dit jaar. Bij de andere autoleningen stegen de gemiddelden voor dit jaar, 1 procent, miniem ten opzichte van de 0,98 procent van vorig jaar. De tarieven zijn echter nog altijd zeer laag en blijven bijna allemaal onder de grens van 1 procent.

2 Groene leningen nader bekeken

De meeste banken bieden dus specifieke leningen en tarieven aan voor milieuvriendelijke wagens. Alleen Beobank maakt geen onderscheid en geeft hetzelfde tarief voor alle nieuwe wagens. De kenmerken van de groene autolening zijn dezelfde als die van de klassieke autolening, maar de groene leningen zijn altijd voordeliger. De meeste banken verlenen die tarieven voor nieuwe auto’s jonger dan drie à vier jaar.

De kenmerken van de groene autolening zijn dezelfde als die van de klassieke autolening, maar de groene is altijd voordeliger.

U dient er wel rekening mee te houden dat de aankoopprijs van ecologische voertuigen hoger is. Meerdere banken melden dat de geleende bedragen bij groene leningen een stuk hoger liggen. Argenta geeft mee dat klanten bij groene leningen gemiddeld 25.036 euro lenen, tegenover 19.462 euro voor een klassiek voertuig. Bij KBC lenen klanten voor een elektrische auto gemiddeld 29.000 euro, tegenover 20.000 euro voor een niet-elektrisch model.

Welk type auto in aanmerking komt voor een groene lening verschilt van bank tot bank. Bij Crelan zijn groene leningen er alleen voor elektrische en hybride wagens. Bij AXA Bank komen ook wagens op aardgas of waterstof in aanmerking. BNP Paribas Fortis stelt die kredieten ook beschikbaar voor diesel- en benzinewagens. Die moeten dan wel onder een bepaald niveau van CO₂-uitstoot blijven. De grens voor benzine- en dieselwagens ligt respectievelijk op een uitstoot van minder dan 130g/km en 115g/km. Belfius voorziet in Auto Eco Plus, een lening voor elektrische wagens, plug-inhybrides en wagens op aardgas of waterstof tegen 0,60 procent. En het biedt een tussencategorie aan, Autolening Eco, voor nieuwe auto’s met een lage CO₂-uitstoot, hybride voertuigen en auto’s op lpg. Daarvoor ligt de rentevoet 0,09 procent hoger.

Bij sommige banken zijn die leningen en tarieven ook van toepassingen op andere vormen van groene mobiliteit. Belfius past zijn tarief van 0,60 procent ook toe op (elektrische) fietsen, elektrische scooters en elektrische steps. Bij AXA bank kan met de ecologische autolening ook een fiets of een elektrische laadpaal voor privégebruik gefinancierd worden.

De banken melden dat het aantal groene leningen in stijgende lijn zit. ‘We merken dat de populariteit van ecologische autoleningen toeneemt. Het aantal steeg met 72 procent tegenover 2020, terwijl die van klassieke autoleningen stabiel bleef’, zegt Lisa Pieters, de woordvoerster van AXA Bank. Bij KBC steeg het aantal financieringen voor elektrische voertuigen en plug-inhybrides in 2021 met 45 procent tegenover 2020.

Schermvullende weergave

Ook het aandeel groene autoleningen in het totale aantal autokredieten neemt sterk toe. ‘37 procent van onze autofinancieringen in 2021 ging naar ecologische voertuigen. Dat is een sterke stijging tegenover 2020 (23%)’, zegt Mieke Winne, de woordvoerster van Argenta. Bij AXA Bank bedraagt het aandeel groene autoleningen 10,9 procent, tegenover 6,6 procent vorig jaar. Bij BNP Paribas Fortis was een op de vier autoleningen in 2020 een groene autolening. In 2021 nam dat toe tot een op de drie.

‘Het aantal leningen voor milieuvriendelijke auto’s is in 2019 sterk gestegen. In 2020 en 2021 stabiliseerde het aantal aanvragen. Dat status quo kan mee worden verklaard door de langere leveringstermijnen door de crisis. Ook de verwachting van particulieren dat ze financiële steun zullen ontvangen en de beperkingen op verbrandingsmotoren spelen een rol, net zoals de annulering van het Autosalon en de bezinning over mobiliteit door de verplichting om thuis te werken’, zegt Valéry Halloy, woordvoerder van BNP Paribas Fortis.

3 Leningen via concessiehouders en constructeurs

Ook bij uw concessiehouder of constructeur kunt u een lening krijgen. Belangrijk is de kleine lettertjes goed te lezen. De ene lening is de andere niet, wat een vergelijking tussen banken en autohandelaars niet eenvoudig maakt.

Constructeurs pakken weleens uit met zeer lage tarieven, soms zelf aan 0 procent. U moet goed de voorwaarden nagaan. Mogelijk moet u een voorschot betalen. De kortingen op uw autofinanciering vervangen mogelijk ook een deel van de korting die u op de aankoopprijs of opties krijgt. Staar u dus niet blind op de laagste rentevoet, maar kijk naar het totaalplaatje. Als u voor een goedkope lening bij een constructeur of een concessiehouder kiest, onderhandel dan eerst over de prijs van uw auto en praat dan pas over de financiering.