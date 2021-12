High nickel, de heilige graal voor Volkswagen

'High nickel' is het toverwoord voor Volkswagen: het zijn de ideale batterijen voor auto's in massaproductie.

Paria

Die NMC-kathodes bestaan uit nikkel, mangaan en kobalt. Die laatste grondstof is door sterke prijsschommelingen en ethische bezwaren over de manier waarop ze gedolven wordt de paria onder de batterijgrondstoffen. Batterijontwikkelaars proberen dan ook zo veel mogelijk kobalt te vervangen.

De populairste manier is het vervangen van kobalt door meer nikkel: het garandeert goedkopere en krachtigere batterijen. 'Maar het belangrijkste nadeel is dat ze in principe ook een minder lange levensduur hebben en instabieler zijn', zegt Momo Safari, hoofddocent batterijtechnologie aan de UHasselt.

Toch lukt het de ingenieurs almaar beter om meer kobalt door nikkel te vervangen, zonder de levensduur of de veiligheid in het gedrang te brengen. 'Terwijl nog niet zo lang geleden de verhouding tussen nikkel, mangaan en kobalt gelijk was, kunnen nu high-nickelbatterijen met een nikkel-mangaan-kobaltverhouding van 6-2-2 gemaakt worden. En er wordt gewerkt aan batterijen met een 8-1-1-verhouding of meer', zegt Safari.