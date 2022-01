Jim Rowan is nieuwe topman van Volvo Cars

Volvo Car Group, één van de grote werkgevers in België met een fabriek in Gent, heeft Jim Rowan dinsdag benoemd als opvolger van Hakan Samuelsson, die tien jaar aan het hoofd stond van het bedrijf. Eerder raakte al bekend dat hij in 2022 zou vertrekken.

Rowan is momenteel CEO bij het Amerikaanse techbedrijf Ember Technologies, een producent is van hightech koffiebekers. Daarvoor was hij CEO van de stofzuigerfabrikant Dyson, waar hij twaalf jaar werkte. Hij maakt in maart de overstap naar Volvo, nog geen half jaar na het langverwachte beursdebuut van de autofabrikant.