Mate Rimac is de meest begeerde man in de Europese auto-industrie. Niemand beheerst beter de autobatterijtechnologie als de 34-jarige Kroaat, die naast elektrische hypercars ook Bugatti in eigendom heeft en sleutelt aan de ontwikkeling van zelfrijdende taxi’s. ‘Via een SPAC naar de beurs? Dan moet ik gaan liegen om te slagen!’