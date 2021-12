Mercedes-moeder voor een vijfde in Chinese handen

De Duitse autobouwer Daimler, vooral bekend van het merk Mercedes-Benz, is voor bijna 20 procent in Chinese handen. Dat is meer dan aanvankelijk gedacht.

Daimler werd onlangs een stuk kleiner door de aparte beursgang van de afgesplitste truckdivisie in Frankfurt. In het zog van die operatie raakten maandag meer details bekend over het aandeelhouderschap van Daimler. Daaruit blijkt dat de Chinese autogroep BAIC de grootste aandeelhouder is van de Duitse autobouwer, met een participatie van 9,98 procent. Dat is dubbel zoveel als tot nu toe bekend was, op basis van informatie van Daimler zelf.

Dat betekent dat Li Shufu, de eigenaar van het Chinese Volvo-moederbedrijf Geely, niet langer de grootste aandeelhouder is van Daimler. Hij heeft 9,69 procent in handen. Wat nog uit de nieuwe informatie van maandag blijkt, is dat Daimler nu voor bijna 20 procent in Chinese handen is. De derde partij in het kapitaal is de Kuwait Investment Authority met 6,8 procent. Particuliere en vooral institutionele beleggers bezitten de rest van het concern.

Belofte

Daimler maakte maandag ook bekend dat BAIC beloofd heeft zijn belang in het Duitse bedrijf niet verder te laten stijgen. De twee bedrijven kennen elkaar goed. Daimler bezit ook 9,55 procent van BAIC en werkt al bijna twee decennia strategisch en winstgevend samen met de Chinese autobouwer. Die fabriceert bijvoorbeeld Mercedessen in China.