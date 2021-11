Musk weigert 1 miljard euro staatssteun voor Duitse Tesla-fabriek

Tesla-oprichter Elon Musk heeft vriendelijk bedankt voor 1 miljard euro staatssteun die Duitsland had uitgetrokken voor de batterijfabriek bij Berlijn.

Het Duitse ministerie van Economie meldde vrijdag dat Tesla voor zijn batterijfabriek in Grünheide - iets ten oosten van Berlijn - niet langer rekent op een flinke som staatssteun. Het zou gaan om 1,135 miljard euro. De Europese Commissie en het Duitse parlement hadden hun zegen gegeven voor de staatssteun.

Waarom Tesla-baas Elon Musk zijn aanvraag tot staatssteun intrekt, werd niet gecommuniceerd. Duitse media speculeren over mogelijk bijkomende eisen die aan de staatssteun verbonden zouden zijn en waar Tesla niet afhankelijk van wil zijn. Via Twitter liet Musk vrijdag verstaan dat 'Tesla altijd van mening is geweest dat alle subsidies moeten worden afgezworen'.

Hoewel in de Berlijnse gigafactory van Tesla de eerste proefmodellen - de Model 3 en Model Y - van de band rollen, kwam de afdeling in Grünheide er niet zonder slag of stoot. De groene beweging Grüne Liga Brandenburg protesteerde aanvankelijk tegen het rooien van 92 hectare bos voor de site in Grünheide. Tesla botste ook al meermaals met de Duitse bureaucratie.