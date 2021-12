Nederlands Allego mag meeste snelweglaadpalen zetten in Vlaanderen

Van de 68 plekken die Peeters voor ultrasnelladers had aangewezen, was er interesse voor 49. Die zijn nu allemaal toegewezen. Dat gaat gepaard met 5,4 miljoen euro Vlaamse subsidie om tussen te komen in de dure aanpassingen van de stroominfrastructuur voor de ultrasnelladers.

Voor Allego is het een grote sprong voorwaarts: het is tot nu vooral in Vlaanderen actief als uitbater van gewone snelladers. Het Nederlandse bedrijf hoopt binnenkort in de VS naar de beurs te trekken en is al langer in Vlaanderen actief. Maar Allego leidde hier aanvankelijk een moeizaam bestaan.