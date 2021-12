Sociaal akkoord over sluiting Brusselse D'Ieteren-dealers

De sluiting van de twee D'Ieteren Centers, waaronder dat op het hoofdkantoor van de groep in Elsene, kost honderd mensen hun job.

De vakbonden en de directie bij de autogroep D'Ieteren hebben een sociaal akkoord bereikt over de sluiting van de sites in Drogenbos en Elsene. De sluiting is gepland tegen 31 december, zegt een vertegenwoordiger van de christelijke vakbond.

'We zijn tot een akkoord gekomen, maar dat betekent niet dat we het vertrek van een honderdtal werknemers niet betreuren', verklaarde CNE-vakbondsafgevaardigde Corine Martin woensdag. Ze wijst erop dat D'Ieteren toch een bedrijf is dat floreert.

D'Ieteren worstelde al langer met zijn Brusselse dealers. In 2019 bracht het zijn autohandel al onder in een apart bedrijf, wat onder het personeel al tot onrust leidde.

Volgens de directie waren de twee sites niet meer rendabel. In juni werden onderhandelingen opgestart bij D'Ieteren om de loon- en arbeidsvoorwaarden bij alle garages van de groep terug te schroeven om ze volgens de directie in lijn met de rest van de markt te brengen. De werknemers reageerden furieus op de voorgestelde besparingen. Daartegen werd gestaakt.

Sociaal overleg leverde ook na twee weken staken geen resultaat op, waardoor het conflict uitmondde in een referendum in september waarbij driekwart van de werknemers van de D'Ieteren Centers het voorstel van de directie afwees. Die afwijzing deed de directie beslissen om de twee sites, in Elsene en Drogenbos, definitief te sluiten.

Het gaat om de garage D'Ieteren Center Mail in Elsene en het koetswerkbedrijf Wondercar in Drogenbos. In de andere D'Ieteren Centers in Zaventem en Anderlecht werken nog zo'n 280 mensen. Die garages zijn verantwoordelijk voor de verkoop en diensten na verkoop voor de merken Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley en Lamborghini. Vorig jaar vielen bij een eerder transformatieplan van D'Ieteren Auto al eens 123 ontslagen.

