Tekorten door verhitte markt tweedehandsauto's

Daar staat tegenover dat de markt voor tweedehandsauto's boomt. De mobiliteitsfederatie Traxio maakte woensdag bekend dat in 2021 in ons land 709.605 gebruikte wagens werden ingeschreven. Dat is 7,5 procent meer dan in 2020 en bijna een record voor de jongste jaren. Bovendien was de spanning tussen beide markten nog nooit zo groot: de verkoop van twee­de­handsau­to's lag vorig jaar 81 procent hoger dan die van nieuwe auto's. In december was dat cijfer al fors opgelopen, tot 270 procent. Normaal liggen die getallen veel dichter bij elkaar.