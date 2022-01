Tesla onder vuur voor showroom in Chinese provincie Xinjiang

Dat de elektrische autobouwer Tesla een showroom opent in de omstreden Chinese provincie Xinjiang, waar een islamitische bevolkingsminderheid onderdrukt wordt, valt slecht in de Verenigde Staten.

Op oudejaarsavond opende Tesla een nieuwe showroom in Ürümqi, de hoofdstad van de West-Chinese provincie Xinjiang, die de afgelopen jaren uitvoerig in het nieuws kwam vanwege 'de praktijkscholen' die de islamitische Oeigoeren moeten heropvoeden.

De repressie tegenover de minderheidsgroep is de jongste jaren een bron van conflict tussen het Westen en China geworden. De Verenigde Staten omschrijven de onderdrukking van de Oeigoeren als een genocide en voerden op kerstavond een wet in die vrijwel alle goederen uit de regio bant , tenzij bedrijven aantonen dat ze niet onder dwang geproduceerd werden.

Dat Tesla een showroom opent in de regio en daar triomfantelijk mee uitpakt op Weibo, zeg maar het Chinese Twitter, valt slecht in de Verenigde Staten. De Raad van Amerikaans-Islamitische Relaties hekelt dat 'Tesla de genocide steunt' en eist de sluiting van de showroom. Een sectorfederatie van de Amerikaanse maakindustrie toont zich eveneens verbolgen over de keuze voor Xinjiang. 'Iedereen die zaken doet in de regio, is medeplichtig aan de genocide', klinkt het.