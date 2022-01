Tesla schiet 10 procent hoger na groeicijfers

Om de chipschaarste te omzeilen, deed Tesla in 2021 wat Silicon Valley-bedrijven het best doen: softwarelijntjes (her)schrijven.

Tesla schiet bij opening op Nasdaq 10 procent hoger tot 1.165 dollar. De koerssprong volgt op een persbericht over de productie- en leveringscijfers af, dat Tesla traditiegetrouw net na Nieuwjaar verstuurt.

De pionier in elektrische auto's bracht in het laatste kwartaal van 2021 voor het tweede kwartaal op rij een recordaantal auto's aan de man: 308.600, 71 procent meer dan een jaar eerder. Dat bracht het totaal voor 2021 op 936.172, een stuk meer dan de kleine 900.000 die Wall Street-analisten verwachtten en een kleine verdubbeling tegenover de net geen half miljoen in 2020.

Hoe de groei in leveringen zich over boekjaar 2021 in de resultatenrekening vertaald heeft, maakt Tesla pas later deze maand bekend. Analisten rekenen op ongeveer 5 miljard dollar nettowinst op 52 miljard dollar omzet.

Over het eerste halfjaar was er al een recordwinst en legde CEO en oprichter Elon Musk ook uit hoe hij de chipschaarste waar de rest van de autosector onder kreunde wist te omzeilen. 'We vonden alternatieven met telefoontjes bij nacht en ontij aan leveranciers, maar we hebben ook enorm veel lijntjes software moeten herschrijven. Want als je chips verandert, moet je ook de software aanpassen.'

Het onderzoeksbureau IHS Market raamt dat de autosector tegenover het crisisjaar 2020 wereldwijd slechts 3 procent meer auto's kon produceren, nog altijd 19 procent minder dan in 2019.

Dankzij de sterke groei en signalen dat Tesla zijn marktleiderschap ook in sterke rendabiliteit kan beginnen vertalen, waardeert Wall Street de producent van elektrische auto's nu op 1.150 miljard dollar (zie grafiek onderaan).

Het marktleiderschap lijkt voorlopig niet bedreigd: terwijl bij Tesla Musks wil wet is, moet bij Volkswagen Herbert Diess - van alle 'klassieke' autobouwers de CEO die het meest overtuigd is van de nood aan een snelle elektrificatie van het aanbod - afrekenen met machtige vakbonden die bezorgd zijn om de impact op de werkgelegenheid.

De astronomische Tesla-waardering heeft niet alleen 'believers' van het eerste uur maar ook Elon Musk zelf toegelaten een deel van hun winst te verzilveren. De topman verkocht de jongste twee maanden ongeveer 15,7 miljoen aandelen Tesla voor ruim 16 miljard dollar. Daarmee komt hij in de buurt van de 10 procent die hij eerder beloofd had te verkopen, zodat hij over de gerealiseerde meerwaarde belasting kan betalen. De koersklim van Tesla heeft Musk met een geschat fortuin van 270 miljard dollar tot de rijkste mens ter wereld gemaakt.

Normaal volgt samen met de jaarresultaten over 2021 ook een update van de productlanceringen van Tesla, vooral dan de ruim twee jaar geleden aangekondigde maar regelmatig uitgestelde Cybertruck.