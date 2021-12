Toyota ontwerpt kleine SUV in schaduw van IKEA Zaventem

De nieuwe compacte SUV die Toyota in april lanceert, werd niet ontworpen in thuisland Japan, maar volledig in labo's in Zaventem. 'Een primeur. Nog meer nieuwe modellen zullen in België ontworpen worden', zegt Toyota, dat meer dan 4.000 werknemers heeft in België.

Met Audi Brussel en Volvo Gent telt België twee grote en bekende autofabrieken. Maar nog een derde automastodont heeft een belangrijke vestiging in ons land. De Japanse autobouwer Toyota ontwikkelt in Zaventem op een site van meer dan 19 hectare nieuwe modellen. De vestiging heeft een testcircuit van 1,4 kilometer, dat grenst aan de plaatselijke IKEA-vestiging langs de E40. Er werken 900 mensen voor het onderzoekscentrum en het testcircuit. Met het Europese hoofdkantoor in Evere, het Europese auto-onderdelenmagazijn in Diest en de Belgische autodealers erbij, telt Toyota meer dan 4.000 mensen werknemers in België.

De essentie Begin volgend jaar lanceert Toyota de Aygo X, de eerste auto die Toyota volledig in België ontwikkelde.

De creatie van het nieuwe model gebeurde in Zaventem letterlijk van een wit blad. Nadien volgden prototypes in klei, waarna de onderzoekers het model klaarmaakten voor massaproductie.

Hoewel Toyota geen autofabrieken in België heeft, vindt het ons land de ideale locatie voor zijn labo.

De Japanners waren de voorbije jaren eerder discreet over hun Belgische activiteiten. Maar dinsdag nodigden ze voor het eerst journalisten uit in hun labo. Al bleef Toyota er nauwlettend op toezien dat geen gevoelige info bij de concurrentie belandt. De journalisten moesten hun gsm en laptops aan de ingang afgeven.

De reden voor de plotse transparantie is de lancering van de Aygo X. Die speciaal voor Europa gemaakte compacte SUV is vanaf april te koop. 'Het is het eerste model dat we from scratch ontwikkelden in Zaventem', zegt onderzoeks- en ontwikkelingsmanager Stijn Peeters. 'We gaan hier nog meer modellen ontwerpen, en niet alleen voor de Europese markt. We zijn volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw model.'

De motoren worden wel nog allemaal in Japan ontworpen. Al begint Toyota volgend jaar in Zaventem te experimenteren met onderdelen voor motoren op waterstof.

Miniatuur in klei

In Zaventem begint het ontwerpen letterlijk van een wit blad. Na het schetsen volgt een miniatuurversie in klei. Nadien boetseren de onderzoekers een levensechte auto. Die wordt gescand, waarna de digitale 3D-versie verfijnd wordt. Dan volgen prototypes, waarop Toyota extreme koude en hitte loslaat. Doorstaat de nieuwe auto de test, dan is het model klaar voor massaproductie. Een nieuw model ontwikkelen kost minstens anderhalf jaar.

De Aygo X is het eerste model dat we helemaal in België ontwikkeld hebben. Stijn Peeters Onderzoeksmanager Toyota Europa

Toyota verkoopt sinds 1963 auto's in Europa. Intussen is het een vaste waarde. In heel Europa verkopen de Japanners jaarlijks voor 25 miljard euro auto's, ook van het zustermerk Lexus. De groep telt 27.000 Europese werknemers.

In de jaren 80 landde de autobouwer in Zaventem. Het begon kleinschalig. Toyota paste de in Japan gebouwde auto's in België aan de Europese normen en wetten aan. Intussen is Zaventem het Europese hart. Naar eigen zeggen heeft Toyota in al die jaren 180 miljoen euro geïnvesteerd in België.

Belgische wegen

Dat België almaar belangrijker wordt, vindt Peeters logisch. 'Onze vestiging in Zaventem ligt centraal tussen onze fabrieken in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tsjechië en Turkije en onze Europese leveranciers. De luchthaven ligt vlak bij onze vestiging. Bovendien vinden we hier voldoende personeel. Mochten we in Parijs onze Europese wagens ontwikkelen, dan zouden we moeten concurreren met Stellantis (Citroën, Peugeot, Fiat). In Duitsland zouden we moeten strijden met de Duitse automerken.'