Van Hool en VDL winnen e-busorder van De Lijn

De aanbesteding is een opsteker voor Van Hool. Dat had de voorbije jaren een moeizame relatie met De Lijn, nadat was gebleken dat de selectiecriteria voor de aanbesteding voor elektrische bussen de facto Van Hool uitsloten.

De Lijn had eind 2020 slechts 13 elektrische bussen in gebruik, tot grote ergernis van Peeters. 'We praten er sinds 2017 over en we hebben er vandaag ocharme een tiental bij De Lijn', foeterde ze in september. Ze verbaasde zich er openlijk over dat De Lijn koos voor hybride bussen. Vorige maand trok ze nog eens structureel 65 miljoen per jaar uit voor de elektrificatie van het voertuigenpark van De Lijn.