Volkswagen splitst batterijtak af

De Duitse autoreus Volkswagen brengt al zijn activiteiten rond batterijen voor elektrische wagens onder in een aparte vennootschap. Dat moet het aantrekken van externe investeerders of een aparte beursgang mogelijk maken.

Nieuwe fabrieken

Daar staan miljardeninvesteringen tegenover, vooral om nieuwe batterijfabrieken te bouwen, liefst zes van Volkswagen in Europa. De eerste, in het Duitse Salzgitter, wordt de belangrijkste en de hub voor de batterijtak. Het concern investeert er 2 miljard euro in de aanloopfase. De andere komen in Spanje en Oost-Europa, maar de juiste locaties zijn nog niet bekend.