Dreigende sluitingen en ontslagen, dramatische verkoopcijfers en explosieve loononderhandelingen: thuisbasis Wolfsburg zweeft tussen hoop en vertwijfeling nu de Duitse autotrots Volkswagen in zwaar weer zit. Op stap in de geplaagde Autostadt. ‘Wolfsburg is niet Detroit, dat na het vertrek van General Motors verloederde. Wij zijn zukunftfähig.’