Zo maakte eigenaar Liberty formule 1 weer spannend...

Dat de finale van het formule 1-seizoen dit sportweekend beheerst, is te danken aan het duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. En aan e-sport en een Netflix-serie. Maar toch vooral aan eigenaar Liberty Media.

Max Verstappen haalde het zondag op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi Lewis van Lewis Hamilton. Grootste F1-kampioen is eigenaar Liberty Media die de formule 1 in amper vijf jaar geüpgraded van de dinosaurus tot mogelijk de populairste aller sporten. De kijkcijfers schieten omhoog, almaar meer vrouwen en jongeren kijken, de sport is alomtegenwoordig op sociale media en heeft zich ontwikkeld tot een van de populairste vormen van e-sport.

Het contrast met een paar jaar geleden kan nauwelijks groter zijn. ‘Ik heb geen idee waarom iedereen zo aast op de zogenaamde ‘jonge generatie’. Waarom doen ze dat? Om ze iets te verkopen? Maar de meesten van die kinderen hebben helemaal geen geld. Ik richt me liever op de 70-jarige man met een overschot aan geld.’ Aan het woord was Bernie Ecclestone in 2014, toen hij nog de alleenheerser over de formule 1 was.

Zelden is ’s mans ongelijk meer bewezen dan de afgelopen vijf jaar door Liberty Media. Het mediaconglomeraat van John Malone kocht de formule 1 in 2017 voor 8 miljard dollar (7 miljard euro) van de investeringsmaatschappij CVC. Het tekende meteen voor het einde van de decennialange heerschappij van Ecclestone. Die mocht nog even ‘emeritus voorzitter’ blijven tot hij er in juni vorig jaar achter kwam dat die functie in januari 2020 alweer was opgeheven.

Toen Liberty ze kocht, bevond de formule 1 zich in een semicomateuze staat. Wereldkampioenen als Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton hadden elk in hun jaren slaapverwekkend voorspelbare races geleid. Door de bijna ongelimiteerde budgetten konden de teams van Mercedes-Benz, Ferrari en Red Bull een onoverbrugbare voorsprong nemen op de andere teams, die sponsors en motorleveranciers almaar vaker zagen afhaken. De kijkcijfers begonnen terug te lopen. Code rood voor de formule 1, die volgens investeerders vooral een ‘multinational is die handelt in televisierechten en eerder toevallig elk weekend een autorace organiseert’.

Toch hadden weinigen in 2017 het succes van de aanpak van Liberty voorspeld. Met 8 miljard dollar hadden de Amerikanen de hoofdprijs betaald. En voor wat? Liberty had totaal geen verstand van formule 1, klonk het honend binnen en buiten de paddock. Niet in de laatste plaats omdat de Liberty-bazen het zelf toegaven. ‘Ik wist niks van de formule 1-business voordat we aan de onderhandelingen begonnen’, zei CEO Greg Maffei nadat de handtekeningen onder het contract waren gezet.

Die scepsis werd nog groter toen bleek welke zetbaas Malone als voorzitter van zijn nieuwe aanwinst aanstelde: de oer-Amerikaan Chase Carey. De voormalige rechterhand van de mediamagnaat Rupert Murdoch staat vooral bekend als een fanatiek fan van American football en basketbal. Gevreesd werd dat Carey als een olifant door de porseleinkast van de formule 1 zou gaan en daarbij meer kapot zou maken dan helen. Uitspraken van Carey dat ‘elke race het equivalent van de Super Bowl moet worden’ bezorgden de teams en puristen koude rillingen.

Drive to Survive

De eerste maatregelen die Carey doorvoerde, werden dan ook ronduit kil onthaald. De opnames voor het eerste seizoen van het inmiddels razend populaire docudrama ‘Drive to Survive’ op Netflix verliepen in een welhaast vijandige omgeving. De teams van Mercedes en Ferrari weigerden zelfs hun medewerking. Mecaniciens waren als de dood voor de Netflix-cameralieden.

Voor autosportliefhebbers was Francorchamps dit jaar een tegenvaller, omdat de race welgeteld elf minuten duurde. De makers van ‘Drive to Survive’ daarentegen wreven zich in de handen.

Dat veranderde snel nadat gebleken was hoeveel succes de serie had en hoe populair de protagonisten van de kleinere teams werden. De in sappig Duits-Engels sprekende Haas-teammanager Günther Steiner vertelt nog altijd dat hij sinds ‘Drive to Survive’ tot zijn verbazing herkend wordt op restaurant.

Tussen de belangen van de doorgewinterde F1-fan en de Netflix-instromer is wel wat frictie. Voor de autosportliefhebbers was de Grote Prijs van Spa-Francorchamps dit jaar een tegenvaller omdat de race door zware regenval welgeteld elf minuten duurde. De makers van ‘Drive to Survive’, die er opnames maakten voor het vierde seizoen, dat in 2022 verschijnt, daarentegen wreven zich in de handen. ‘De passie en het drama zijn er altijd geweest. Wij hebben gewoon het geluk dat we uitgenodigd zijn om erbij te zijn en er onze camera’s op mogen richten’, zei producer Paul Martin in The Wall Street Journal.

Kijkcijfers van ‘Drive to Survive’ geeft Netflix niet, maar de serie heeft een onmiskenbare invloed op de populariteit van de sport. Een gemiddelde formule 1-race wordt dit jaar door bijna 90 miljoen mensen live bekeken, tegenover 80 miljoen vijf jaar geleden.

90 miljoen Livekijkers Een gemiddelde formule 1-race wordt dit jaar door bijna 90 miljoen mensen live bekeken.

Uit onderzoek van Liberty blijkt dat meer dan een derde van de kijkers jonger dan 24 is. De gemiddelde leeftijd is gezakt naar 32 jaar. Het percentage vrouwelijke kijkers is in vijf jaar bijna verdubbeld van 10 procent in 2017 naar 18,3 procent nu. Als verklaring wordt zonder uitzondering naar ‘Drive to Survive’ verwezen, dat het verhaal vertelt van mensen en teams, in plaats van het te hebben over pk’s, het aansnijden van een bocht of de vorm van een achtervleugel.

Extra spanning

Maar ‘Drive to Survive’ is niet de enige succesfactor. De races moesten spannender worden en dat is niet alleen afhankelijk van twee aan elkaar gewaagde kemphanen als Verstappen en Hamilton. Daarom komen er budgetplafonds voor teams, waardoor Mercedes, Red Bull en Ferrari op termijn hun voordeel moeten verliezen.

Ook het traditionele raceweekend gaat op de schop. Nu staan de trainingen en kwalificaties op vrijdag en zaterdag volledig in de schaduw van de race op zondag. Dit seizoen is voor het eerst geëxperimenteerd met sprintkwalificaties. Dat betekent kwalificaties op vrijdag en een minirace op zaterdag, waarvan de uitslag vervolgens bepalend is voor de startgrid op zondag. Coureurs sputterden tegen omdat het te veel energie zou kosten, maar de tv-kijkers smullen van het extra spektakel. Het doet meer kijkers al op vrijdag of zaterdag inschakelen.

Die injectie van extra spanning maakte ook dat Liberty de tijd rijp acht om de Amerikaanse thuismarkt opnieuw met de formule 1 te bestoken. Het F1-circus, dat vooral van Europese tradities aan elkaar hangt, heeft het altijd moeilijk gehad een voet aan de grond te krijgen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, ook al zijn Amerikanen dol op motorsport. Terwijl de meeste races in Europa gereden worden, moeten de VS het al jaren met één race doen: de Grote Prijs van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in het Texaanse Austin. Het aantal Amerikaanse races wordt met de toevoeging van het circuit van Miami volgend jaar verdubbeld.

Door de toenemende populariteit krijgen ook grote automerken weer interesse in de formule 1. Alfa Romeo is al terug in de pitstraat. Hardnekkige geruchten willen dat ook Audi of zelfs Porsche aast op een terugkeer.