1 op de 9 betaald thuis bij AXA Bank

De bank, die ruim 850 werknemers telt, gaat met die eindeloopbaanregeling in tegen de wil van de federale regering. Die houdt oudere werknemers graag langer aan het werk. In het Zomerakkoord uit 2017 werd een dergelijke uitstapregeling ontmoedigd door de invoering van boetes - officieel activeringspremies - van 10 tot 20 procent op het loon. AXA bevestigt dat er 15 procent extra RSZ-bijdragen wordt betaald.

De CEO van AXA Bank België, Peter Devlies, benadrukt dat het niet om een rationalisering gaat. ‘We zitten niet in een fase van kostenbesparing as such. Het is geen herstructurering en we hebben geen zware tussenkomsten gedaan.’