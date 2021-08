17 Belgische bankiers verdienen miljoen of meer

Aan de vooravond van de coronacrisis telde ons land 17 topbankiers die per jaar 1 miljoen euro of meer verdienden, leert een nieuw rapport van de Europese bankenwaakhond EBA.

De Europese bankenwaakhond EBA publiceerde woensdag een rapport waarin hij oplijst waar de grootverdieners van de Europese banksector zich bevinden. Voor dat onderzoek baseert de organisatie zich op cijfers uit 2019. In welke mate corona invloed heeft gehad op het salaris van de Europese topbankiers kan dus nog niet worden achterhaald.

Wel is er al een duidelijke invloed van de brexit merkbaar. Landen als Duitsland (492 grootverdieners), Frankrijk (270) en Italië (241) telden plots 9 tot 16 procent meer bankiermiljonairs dan in het jaar voordien. Terwijl de brexitonderhandelingen nog volop aan de gang waren, besloten heel wat financiële instellingen om al goedbetaald personeel vanuit Londen naar het Europese vasteland over te brengen.

1,8 miljoen grootverdieners Volgens de cijfers van de Europese bankenwaakhond EBA kregen de 17 grootverdieners onder de Belgische bankiers in 2019 gemiddeld een loon van 1,8 miljoen euro uitbetaald.

In totaal telde de Europese Economische Ruimte - de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein - twee jaar geleden 4.963 bankiers die 1 miljoen of meer verdienden. Dat is nagenoeg hetzelfde als in het jaar daarvoor.

In België waren er in 2019 17 bankiermiljonairs, wat dus flink onder het gemiddelde is van 198,5. Gemiddeld kregen de Belgische grootverdieners in 2019 een loon uitbetaald van 1,8 miljoen euro. Maar er zijn onderling wel grote verschillen.