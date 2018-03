2017 recordjaar voor fraude met internetbankieren

Een nieuw fenomeen is het allerminst, maar toch laat de Belg zich nog massaal vangen aan fraude met internetbankieren. In die mate zelfs dat 2017 een recordjaar is gebleken voor onlinebankfraude.

Het aantal gevallen van fraude met internetbankieren is vorig jaar opgelopen tot 3.025, leren nieuwe data die de Belgische bankenkoepel Febelfin dinsdag heeft vrijgegeven. Dat is bijna zeven keer meer dan in 2016 en net niet het dubbele van in 2013, het vorige recordjaar.

Veruit de populairste vorm van onlinebankfraude blijft phishing, de praktijk waarbij criminelen via valse mails bankgegevens stelen. Banken vragen nochtans nooit in een mail of via een aparte link naar bankkaartcodes of paswoorden voor internetbankieren. Toch bewijzen de cijfers dat phishing succesvol blijft voor criminelen.

Nieuwe methodes

Dat komt vooral omdat oplichters hun werkwijze voortdurend aanpassen, verklaart Febelfin. Recent blijken de fraudeurs potentiële slachtoffers bijvoorbeeld niet langer alleen met mails te bestoken. Ook Facebook en WhatsApp worden populaire kanalen. De criminelen doen zich dan voor als een supermarkt die mooie kortingen belooft in ruil voor sommige bankdata. Ook via onlinezoekertjes worden mensen zonder het te beseffen naar frauduleuze sites geloodst.

Nog een nieuwe trend is volgens Febelfin dat criminelen via meerdere pogingen telkens een kleiner bedrag proberen buit te maken. Per fraudegeval daalde het gemiddelde bedrag van 928,9 euro naar 787,6 euro. Maar omdat het aantal gevallen van fraude zo gevoelig is gestegen, ligt het totale fraudeverlies over 2017 gevoelig hoger dan in het jaar daarvoor. Bedroeg het totale verlies in 2016 441.214 euro, dan was dat vorig jaar opgelopen tot 2,54 miljoen euro.

Europese top

In 2015 bleek uit data van het statistiekbureau Eurostat al dat de Belgen in Europa het vaakst slachtoffer werden van phishing. Liefst negen procent van de Belgen zei toen op die manier geld te hebben verloren, terwijl het Europese gemiddelde op 2 procent lag.

Op recentere data van Eurostat blijft het vooralsnog wachten. Maar de Febelfin-cijfers die dinsdag werden vrijgegeven doen niet meteen het beste verhopen.

Zijn we dan zoveel naïever dan andere Europeanen als het gaat om onze internetveiligheid? Dat hoeft niet per se zo te zijn, sust woordvoerder Andries Bomans van het federale Centrum for Cybersecurity Belgium. Dat agentschap werd een kleine drie jaar geleden opgericht om Belgische burgers beter te beschermen tegen cybercriminaliteit.

Late campagne

'We worden ook met meer malafide mails bestookt dan andere landen, gewoon omdat België een meertalig land is,' geeft Bomans mee. 'De phishing-mails die in Nederland en Frankrijk de ronde doen, komen ook hier allemaal terecht.'

Maar wellicht een belangrijkere reden is volgens de woordvoerder dat er tot voor kort geen grote campagnes werden gevoerd om de bevolking bewust te maken van de gevaren van phishingmails. 'Sommige organisaties, zoals de bankenkoepel Febelfin, hebben de voorbije jaren wel iets op poten gezet. Maar het was wachten tot oktober vorig jaar voor de eerste nationale bewustmakingscampagne werd gelanceerd.'

1.200 mails per dag

In het kader van die campagne riep het Centrum for Cybersecurity ook een e-mailadres in het leven waar mensen mails en links naar toe kunnen sturen die ze verdacht vinden. 'Wij analyseren die berichten dan. Als er effectief iets mee schort, blokkeren we dan de websites.'