30 procent Crelan- en AXA-kantoren op minder dan 500 meter van elkaar

Na de geplande overname van AXA Bank België krijgt Crelan een netwerk van 1.141 bankagentschappen. Daar zit heel wat overlap in, blijkt uit een analyse van De Tijd.

Op een aantal plaatsen liggen Crelan- en AXA- kantoren recht tegenover elkaar, of liggen ze in dezelfde straat met amper enkele huizen tussen.

Bij 30 procent van de kantoren is er op minder dan 500 meter een ander agentschap van AXA of Crelan te vinden, leert een vergelijking van de adressen van alle agentschappen op de websites van de banken. Bij de helft van de kantoren is er op minder dan 1,3 kilometer al een ander agentschap te vinden.