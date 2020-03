50.000 bedrijven krijgen eigen Itsme

Digitale handtekeningen

Betalingen zijn nog altijd het DNA van de groep, zeggen CEO Jean de Crane en manager Bart Renard. 'Maar door de scherpe concurrentie tussen de banken en de veranderende regelgeving boren we ook andere markten aan.' Via dochter Codabox biedt Isabel diensten voor boekhouders aan, Signhere specialiseert zich in digitale handtekeningen. Dochter Ibanity ontwikkelt interfaces die fintechbedrijven toegang geven tot betaalgegevens van klanten.

De nieuwste tool, Truly Us, een businessversie van de populaire inlogapp Itsme, moet bedrijven die zich voor een deal moeten identificeren tijdswinst opleveren. 'Truly Us verzamelt data over wat een werknemer wel of niet mag tijdens het zakendoen. Denk aan de gegevens uit ons eigen platform en uit de kruispuntbank voor ondernemingen of informatie die wordt gevraagd in het kader van de antwitwasregels. Met die toepassingen krijg je een veel beter beeld van de persoon met wie je zaken doet.'