ABK Bank krijgt nieuwe naam

ABK Bank, goed voor zowat 355 miljoen euro vermogen onder beheer, ging in november vorig jaar geruisloos op in Bank J. Van Breda, dat sinds 2011 de eigenaar is. Maar die juridische operatie leidt niet tot een volledige integratie op het terrein. Bank J. Van Breda is van plan ABK scherper in de markt te zetten en kondigt volgende week een nieuwe naam en topman aan.