ABN AMRO betaalt half miljard voor witwasschikking

Gerrit Zalm wordt in verdenking gesteld voor feiten toen hij CEO was van ABN AMRO. Dat kost hem nu ook zijn job bij Danske Bank.

De Nederlandse grootbank ABN AMRO koopt voor 480 miljoen euro een proces af over tekortkomingen in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Twee voormalige toplui van ABN AMRO moeten nu opstappen bij Danske bank.

Nadat ING twee jaar geleden al een monsterschikking van 775 miljoen euro sloot om een proces over het gebruik van bankrekeningen voor witwaspraktijken, is het nu de beurt aan ABN AMRO. Opmerkelijk is dat het aandeel ABN AMRO meteen na de opening 1,5 procent hoger schoot. Mogelijk reageren beleggers opgelucht dat de bank met 'slechts' 480 miljoen euro een minder hoog bedrag heeft moeten betalen dan ING. De dreiging van een grote boete hing al een tijd als een schaduw over het bedrijf.

'Hiermee sluiten we een pijnlijk en teleurstellend hoofdstuk af in de geschiedenis van ABN AMRO', zegt CEO Robert Swaak. De bank, die in ons land aanwezig is als private bank, zegt dat meerdere stappen zijn gezet om de fraudebestrijdingsprocessen te verbeteren. Eind vorig jaar waren daar tot 3.800 of een op de vijf werknemers mee bezig.

Swaak slaat wel nog een grote publieke mea culpa. 'Als bank hebben we niet alleen een wettelijke, maar ook een morele taak om ons uiterste best te doen het financiële stelsel te behoeden voor misbruik door criminelen. Tot mijn spijt moet ik erkennen dat ABN AMRO er in het verleden onvoldoende in is geslaagd om de belangrijke rol van poortwachter goed uit te voeren. Dat is onacceptabel en daar nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor.'

ABN AMRO geeft toe dat zijn processen om witwassen in Nederland te bestrijden in de periode 2014-2020 onvoldoende hebben gewerkt. Daardoor hebben bepaalde klanten misbruik kunnen maken van rekeningen bij de bank. De Nederlandse justitie was in 2019 een onderzoek gestart en de bank moest toen alle klanten screenen. Wereldwijd werden de regels de jongste jaren aangescherpt en treden toezichthouders streng op tegen banken die te laks hun klanten controleerden. In ons land werden Degroof Petercam en ING België gedwongen klanten beter te screenen.

Gokverslaving

ABN AMRO detecteerde niet dat een klant met een gokverslaving, die voortdurend in het rood stond, voor 4,3 miljoen euro geld van zijn werkgever doorsluisde naar eigen rekeningen.

In een feitenrelaas staan opmerkelijke voorbeelden van de 'missers' van ABN AMRO. Zo kon een klant met een gokverslaving, die voortdurend in het rood stond, voor 4,3 miljoen euro geld van zijn werkgever doorsluizen naar eigen rekeningen om het online te vergokken. ABN AMRO wist van de gokverslaving en de schulden, maar gaf de klant desondanks de risicoclassificatie 'neutraal' en detecteerde het ongebruikelijke transactiepatroon niet.

Bij twee Nederlandse bedrijven die breed in het nieuws kwamen in een grote internationale corruptieaffaire stuurde een monitoringsysteem wel waarschuwingen over verdachte transacties van tientallen miljoenen euro's. Maar daar talmde de bank jaren om die te melden bij de toezichthouders.

Dankse Bank

Ondanks de schikking van de bank gaat het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige directieleden door. Momenteel zijn drie mensen verdacht omdat ze 'feitelijk leiding hebben gegeven aan de overtredingen van de bank'.

Voor twee van die voormalige toplui van ABN AMRO heeft dat nu wel onmiddellijke gevolgen. CEO Chris Vogelzang en bestuurder Gerrit Zalm vertrekken bij Danske Bank. De voormalige minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) was acht jaar lang CEO van de bank, nadat die door de overheid genationaliseerd was in de nasleep van de Fortis-affaire. Vogelzang was in die tijd lid van de directie.