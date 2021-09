ABN AMRO betaalt klanten te hoge rente terug

De eerste klanten die een lening hadden met een variabele rente of een rekening met de mogelijkheid om in het rood te staan krijgen nog dit jaar een vergoeding. Ze krijgen volgens de bank tussen 50 en 1.750 euro per klant. Dat is het gevolg van een akkoord tussen de bank en de Consumentenbond.

ABN AMRO volgde met zijn rentes niet genoeg de marktrente. Het geschilleninstituut Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) oordeelde eerder dat klanten dat wel mochten verwachten, tenzij de bank nadrukkelijk anders had vermeld. Eerder besliste ook Rabobank al tot compensatie over te gaan.

Vanaf 2008

Sandra Molenaar, de directeur van de Consumentenbond, is tevreden dat de bank haar verantwoordelijkheid neemt. Dat gebeurde na een reeks gesprekken tussen beide partijen. 'Soms waren dat best stevige gesprekken, maar er is een nette regeling uitgekomen.' ABN AMRO had al eerder 30 miljoen euro opzijgezet voor een eventuele compensatie. De overige 220 miljoen boekt het bedrijf in het lopende kwartaal.