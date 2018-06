ABN AMRO financiert offshore-constructies van diamantairs

Diamantairs krijgen steun van politici

Sinds KBC in 2015 na 81 jaar de ‘Antwerpse Diamantbank’ opdoekte, klaagt de Antwerpse diamantsector dat de Belgische banken hen niet meer willen bedienen. De banken vinden de risico’s op witwassen te groot. Diamantairs komen al jaren in opspraak met fraudezaken en veel diamantbedrijven zijn weinig transparant met constructies in belastingparadijzen.

Antwerpse politici, onder wie N-VA-Kamerlid en Antwerps schepen Rob Van de Velde en CD&V-vicepremier Kris Peeters, sprongen het afgelopen jaar al in de bres voor de diamantairs. ‘Na alle initiatieven van de sector en de regering is de beste garantie op een fitte en propere sector dat samengewerkt wordt met lokale, Belgische banken', argumenteerde Van de Velde. In maart voegde Peeters als minister van Economie de daad bij het woord. Hij kondigde een wetsontwerp aan dat de banken zou verplichten zaken te doen met de diamantairs.

Volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) krijgen een zestigtal diamantairs geen toegang tot de banken om een rekening te openen. Die hebben ze nodig om in Antwerpen een licentie te krijgen als diamanthandelaar.

ABN AMRO gaat als ‘laatste mohikaan’ onder de Belgische banken wel nog in zee met de Antwerpse diamantairs. Toen de 300 jaar oude bank in 1937 - toen nog Amsterdamsche Bank - naar België kwam, was dat met een bijkantoor in Antwerpen op maat van de diamantsector. Vorige maand maakte ABN AMRO nog bekend dat het zijn Diamond & Jewellery Clients-afdelingen in de Verenigde Staten (New York) en de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai) zou sluiten. Alleen die in Hongkong en in de Pelikaanstraat in Antwerpen blijven nog open.