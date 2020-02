ABN AMRO krijgt pandoering na barslechte resultaten

De Nederlandse staatsbank dondert ruim 5 procent omlaag op de beurs van Amsterdam. Ze moest een pak meer geld opzijzetten voor slechte kredieten dan analisten hadden verwacht.

ABN AMRO boekte in 2019 een 13 procent lagere nettowinst van 2 miljard euro. Maar beleggers waren vooral ontgoocheld in de cijfers over de laatste drie maanden van het jaar. Met 316 miljoen euro boekte de bank krek dezelfde nettowinst als in het vierde kwartaal van 2018. Analisten hadden gerekend op meer dan 400 miljoen.

ABN AMRO moest een pak meer geld opzijzetten om slechte of laattijdig terugbetaalde kredieten op te vangen, terwijl de markt net had gerekend op minder afschrijvingen. De provisies stegen in het vierde kwartaal met 51 procent.

Volgens ABN AMRO wordt vooral de zakenbankpoot getroffen door die hogere kredietverliezen. Van Dijkhuizen zegt nu dat ABN AMRO de risico's in die divisie verder wil afbouwen en de activiteiten ervan herbekijkt.

De Nederlandse marktleider ING meldde vorige week ook al hogere kredietverliezen. Maar in tegenstelling tot ABN AMRO hield ING zijn rente-inkomsten op peil. Bij ABN AMRO vielen die inkomsten vorig jaar met 2 procent terug, in het vierde kwartaal was er een daling met 3 procent.

De bank wist vorig jaar wel haar operationele kosten goed te drukken. Over heel 2019 daalden die met 2 procent, in de laatste drie maanden van het jaar gingen ze met 9 procent omlaag. Eind december raakte bekend dat ABN AMRO de komende drie jaar een op de vijf jobs wil schrappen in zijn Belgische private-bankingtak. De groep zette daar in het vierde kwartaal 12 miljoen voor opzij, leert het kwartaalverslag.