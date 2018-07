ABN AMRO neemt Belgische private bank Société Générale over

De Nederlandse bankgroep verdubbelt in omvang in ons land met de overname van de Belgische private banking-activiteiten van Société Générale.

Begin juni was al duidelijk geworden dat de Franse bankreus Société Générale zijn private bankingtak in de etalage had gezet. De Fransen waren al sinds 2001 actief in ons land op gebied van vermogensbeheer, na de overname van Bank De Martelaere, een huis dat vooral in het Gentse bekend was.

Maar de lage rente, de digitalisering en de steeds strengere regelgeving die wordt opgelegd aan de banksector, misten de afgelopen jaren hun impact niet. Eind vorig jaar beheerde Société Générale nog voor 6,6 miljard euro aan vermogen in ons land, een daling met 7 procent ten opzichte van 2016 en een miljard minder dan vijf jaar geleden. Twee jaar geleden ontsloeg de bank 10 van haar 230 medewerkers. Uiteindelijk vond Parijs dat de Belgische vermogensbeheertak niet de nodige kritische omvang had en besloot het de private bankingactiviteiten in ons land in de etalage te zetten.

Onder meer Bank Degroof Petercam, Van Lanschot en Puilaetco Dewaay werden de voorbije weken genoemd als potentiële overnemers, maar uiteindelijk is het het Nederlandse ABN AMRO dat de buit binnenhaalt. De Nederlandse groep - die ruim een jaar geleden nochtans ook een herstructurering had doorgevoerd - maakte er geen geheim van op zoek te zijn naar overnamekansen om een steviger voetafdruk te kunnen hebben in België.