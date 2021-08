ABN AMRO opnieuw in vizier van Nederlandse justitie

Net geen vier maanden nadat de bank een half miljard euro betaald heeft om een witwaszaak te schikken, staat ABN AMRO opnieuw op de radar van het Nederlandse gerecht. Dat onderzoekt of de Nederlandse bank zich bezondigd heeft aan een vorm van dividendfraude.

ABN AMRO, nog altijd voor nagenoeg de helft in handen van de Nederlandse overheid, maakte woensdag bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers bekend dat er een onderzoek loopt naar zogenaamd 'dividendstrippen'. Dat is een techniek waarmee fraudeurs onterecht roerende voorheffing proberen terug te vorderen op dividenden die hen werden uitgekeerd.

Begin vorig jaar was het Duitse gerecht al een kantoor van ABN AMRO in Frankfurt binnengevallen in het kader van een onderzoek naar dividendstrippen. De Nederlandse speurders focussen op transacties die plaatsvonden tussen 2009 en 2013, geeft ABN AMRO mee in een persbericht.

Voor de nieuwe Nederlandse zaak heeft ABN AMRO nog geen voorzieningen genomen, maar de groep zegt wel dat het niet uit te sluiten valt dat het dossier een financiële impact zal hebben. Voor het al lopende onderzoek rond dividendstrippen in Duitsland heeft ABN AMRO wel al een voorziening aangelegd van 79 miljoen euro.

Uit de rode cijfers

Het nieuws over het gerechtelijke onderzoek komt net vier maanden nadat ABN AMRO een schikking had getroffen in een witwasdossier dat de bank al geruime tijd achtervolgde. Voor 480 miljoen euro kocht ABN AMRO in april een proces af over tekortkomingen van de bank in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme.

Door die schikking dook ABN AMRO in het eerste kwartaal in de rode cijfers. Maar intussen boekt de bank weer winst. In het tweede kwartaal boekte ABN AMRO een nettowinst van 393 miljoen euro, beduidend meer dan de 241 miljoen euro waar analisten op hadden gerekend.