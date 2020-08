ABN AMRO snoeit stevig in zakenbankpoot

De nieuwe topman Robert Swaak maakt korte metten met de slabakkende zakenbanktak van ABN AMRO en schrapt een op de drie jobs. Beleggers reageren euforisch.

ABN AMRO's zakenbank, ooit het internationale paradepaardje, was stilaan een molensteen om de nek van de groep geworden. De afdeling, die internationale grondstoffenhandel en scheepvaart financiert en ook overnames en beursgangen begeleidt, moest de afgelopen jaren flink wat verliezen slikken.

Nog voor de coronacrisis losbarstte, slaagde de afdeling er niet in haar winstdoelstellingen te halen. Dat kwam deels door de moeilijke marktomstandigheden, maar ook omdat de groep door de jaren heen iets te veel risico's bleek te hebben genomen.

800 jobs op de tocht ABN AMRO wil zo'n 800 van de 2.500 banen in de zakenbankpoot schrappen.

Dit jaar alleen al kreeg de zakenbanktak drie grote probleemdossiers te verwerken. In maart moest de groep voor 180 miljoen euro speculatieve posities van een Amerikaanse klant sluiten, een maand later bleek dat de groep ook voor zo'n 300 miljoen euro was blootgesteld aan een frauduleuze Singaporese grondstoffentrader.

Wirecard

Bij de publicatie van de halfjaarcijfers woensdag voegde ABN AMRO daar nog een 'geval van mogelijke fraude' in Duitsland aan toe. Namen noemt de bank niet, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om het gevallen betaalbedrijf Wirecard.

Om de risico's in te perken, zet ABN AMRO het mes in die zakenbank. En hoe: in de loop van de komende vier jaar worden alle activiteiten buiten Europa stopgezet. Daarbij worden allicht 800 van de 2.500 jobs in die afdeling geschrapt.

Swaak, die sinds april officieel aan het hoofd staat van ABN AMRO, grijpt niet alleen bij de zakenbankpoot in. Ook achter de digitale spaarbank Moneyou wordt een punt gezet. Door de lage rente had ABN AMRO zich vorig jaar al teruggetrokken uit Belgiƫ met Moneyou; de Belgische spaarportefeuille werd overgenomen door Keytrade Bank. Nu worden ook de resterende activiteiten in Nederland en Duitsland stopgezet. Daardoor staan net geen 150 banen op de tocht.

Kwartaalverlies door corona