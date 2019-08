AXA Bank is ideale prooi voor Crelan

De overname van AXA Bank kan de coöperatieve bank Crelan de noodzakelijke schaalvergroting opleveren op de Belgische markt.

‘Je maakt geen kampioen door twee zieken samen te voegen’, zei Philippe Voisin, de topman van Crelan, dit voorjaar over de fusiebewegingen in de Belgische banksector. En hij toonde zich niet meteen verlekkerd op AXA Bank, dat toen al in de etalage stond. ‘Dat is een kopie van ons.’

Naar record hypothecaire leningen AXA Bank België stevent af op een record aan hypothecaire kredieten, meldt de bank. Na zes maanden heeft ze al voor 1,8 miljard euro woonkredieten toegezegd, 300 miljoen euro meer dan midden 2018. Dat heeft AXA Bank geholpen om een degelijk eerste halfjaar te realiseren. Ondanks de lage renteomgeving kwam zowel het operationele resultaat als de nettowinst uit op 33 miljoen euro.

De uitspraak was ongetwijfeld bedoeld om de buitenwereld zand in de ogen te strooien. Want kijk, Crelan is nu de bevoorrechte kandidaat om AXA Bank over te nemen. Voor Crelan is het zelfs een gedroomde overname, al hangt dat natuurlijk ook af van de prijs die ervoor moet worden betaald. Voor Crelan zou het de tweede kwantumsprong zijn dit decennium, na de overname van Centea in 2011.

Crelan en AXA Bank zijn middelgrote banken die kampen met gelijkaardige uitdagingen: een winstgevendheid die onder druk staat door de lage rente, de kosten van uitdeinende reglementering, de zware investeringen in digitalisering van de bankdiensten. Als Crelan AXA Bank kan overnemen, verdubbelt het nagenoeg in omvang.

Overlappingen

Omdat tussen beide instellingen veel overlappingen bestaan - beide hebben een net van zowat 600 kantoren, gerund door zelfstandige agenten - kan er flink worden gesnoeid in de kosten. De ontwikkelde digitale toepassingen kunnen op een ruimere schaal worden toegepast, wat de relatieve investeringskosten drukt. En AXA Bank heeft in zijn hoofdkwartier maar enkele honderden medewerkers - Crelan zowat 2.850 -, wat van de integratie van AXA Bank in Crelan een haalbare klus maakt.

Naast de gelijkenissen zijn er ook verschillen tussen de twee banken. AXA Bank draagt als opvolger van Anhyp en Ippa nog vooral de stempel van spaarbank, Crelan is ook actief als financier in de professionele landbouwsector. AXA Bank is een instrument in het bank-verzekeringsmodel van de verzekeringsgroep AXA België, Crelan heeft nooit voluit die bank-verzekeringskaart getrokken. AXA Bank is altijd een onderdeel geweest van een buitenlandse internationale en beursgenoteerde verzekeringsgigant - het Franse AXA -, Crelan is in handen van Belgische coöperatieve landbouwkassen (afgezien van een korte periode waarin de Franse bankreus Crédit Agricole medeaandeelhouder was).

Financiering

De vraag is hoe Crelan de overname van AXA Bank gaat financieren. Met de rugdekking van het Franse AXA kon AXA Bank bogen op een grotere financiële stabiliteit dan Crelan. Maar de overname moet Crelan in staat stellen enkele van zijn financiële ratio’s te verbeteren, zoals de verhouding van de kosten tot de inkomsten, de winstgevendheid en het rendement op eigen vermogen.

Wat kan het betekenen voor de klanten van AXA Bank? Sommige klanten zullen hun kantoor zien verdwijnen, maar die trend is in heel de Belgische banksector te zien. Qua tarieven van zijn bankdiensten is Crelan niet echt een prijsbreker - net zo min als AXA Bank -, voortgaand op de vergelijkingstool op de Wikifin-website van de financieeltoezichthouder FSMA.