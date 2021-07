AXA Bank maakt komaf met verplicht kantoorwerk

Na maanden onderhandelen bereikte AXA Bank België daar dinsdag een akkoord over met de bonden. Werknemers van de hoofdzetel van de bank kunnen vanaf 1 september zelf kiezen of ze thuis of op kantoor werken. 'De ene week kan dat vijf dagen thuis- of kantoorwerk zijn, de volgende week een combinatie van thuiswerk en kantoor', is de boodschap.