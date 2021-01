AXA Bank-medewerkers mogen kiezen: kantoor of telewerk

Peter Devlies, de CEO van AXA Bank, zet ook na corona in op regelmatig telewerk. 'Tevreden mensen die hun werk zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren, dat is goed voor zowel de bank als de medewerkers.'

Omdat de lockdown heeft bewezen dat thuiswerken perfect kan, wil AXA Bank haar medewerkers de vrijheid geven om elke dag te bepalen of ze van thuis uit of op kantoor willen werken.

Bij AXA Bank kunnen de 850 werknemers van de hoofdzetel sinds 2015 tot twee dagen per week thuiswerken. Ze is daarmee een voortrekker in ons land en bij de Franse moedergroep AXA. De verzekeringsmultinational zou binnenkort initiatieven nemen om wereldwijd thuiswerken mogelijk maken, maar AXA Bank wil nu al verder gaan.

'We willen graag de voorloper blijven omdat we de voordelen van thuiswerk inzien: meer flexibiliteit, minder tijdverlies door het pendelen en een betere combinatie met de gezinsagenda. Tevreden mensen die hun werk zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren, zijn goed voor zowel de bank als de medewerkers', zegt Peter Devlies, de CEO van AXA Bank.

Bijna iedereen, ook Devlies en de rest van het senior management, maakt al jaren gebruik van de mogelijkheid van telewerken. Tijdens de lockdown werd dat noodgedwongen 100 procent telewerk. 'De continuïteit van de bank - zowel commercieel als operationeel - is op geen enkel moment onder druk gekomen. Zowel twee dagen als vijf dagen telewerk per week functioneert', zegt Devlies.

Altijd naar kantoor komen? Geen probleem. Vijf dagen op rij thuis een individueel project afwerken? Ook goed. Peter Devlies CEO AXA Bank

De bank praat nu met de vakbonden over het volledig vrijlaten van de balans. 'Die balans kan elke week anders zijn en zal verschillen van persoon tot persoon', legt Devlies uit. 'Altijd naar kantoor komen? Geen probleem. Vijf dagen op rij thuis een individueel project afwerken? Ook goed.'

De voorwaarde is wel dat de continuïteit van de dienstverlening, de betrokkenheid van de werknemer en de werking van het team gegarandeerd zijn. En sommige zaken gaan uiteraard beter in groep. 'Voor een brainstorm met collega's kom je beter naar kantoor. We rekenen op de verantwoordelijkheidszin dat mensen aanvoelen wanneer ze het best naar kantoor komen. Dit is geen vrijgeleide voor 100 procent telewerk, maar we gaan geen dagen turven', zegt Devlies.

70% Aanwezig Sinds twee dagen per week telewerk mogelijk is, zijn medewerkers gemiddeld 70 procent aanwezig op kantoor.

Om het samenwerken te verbeteren is AXA de kantoorruimtes aan het herinrichten met minder individuele werkplekken en meer ontmoetingsplekken - van klassiek vergaderzalen tot zalen voor discussie met zetels en kussens. Voor corona was het personeel gemiddeld 70 procent aanwezig op kantoor. 'Dat zal wat dalen, maar niet zo heel veel, want iedereen heeft ook nood aan contact met de collega's. Ik verwacht dat het thuiswerk tussen twee à drie dagen zal schommelen'.