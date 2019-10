AXA gaat in uitverkoopmodus

Na de geplande verkoop van AXA Bank in België zet de Franse verzekeraar nu ook enkele Centraal-Europese activiteiten in de etalage.

De Franse verzekeringsgigant AXA overweegt om zijn activiteiten in Polen, Tsjechië en Slovenië te verkopen. Dat schrijft het persagentschap Reuters op basis van drie bronnen vertrouwd met het dossier. De groep wil vertrekken uit markten waar het niet voldoende schaal heeft.

De verkoop zou volgens volgens sommige bronnen 400 tot 800 miljoen euro kunnen opleveren. Een aantal grote verzekeraars in de regio, het Poolse PZU, het Italiaanse Generali en het Duitse Allianz, zouden al teasers over het verkoopproces gekregen hebben.

Als de activiteiten apart verkocht worden, heeft KBC misschien ook interesse. De groep is een belangrijke bankier en verzekeraar in Tsjechië. In Slovakije is KBC echter zelf aan het bekijken om zijn belang in de verzekeraar NLB Vita te verkopen.

De verkoopplannen bij AXA passen in het strategisch plan Ambition 2020 van CEO Thomas Buberl. Die wil meer focus krijgen in de activiteiten van de mastodont en onder andere meer groeien in Azië.

Crelan

In ons land zette Axa zijn bankdochter, een buitenbeentje in de groep, in de etalage. Sinds enige tijd voert AXA exclusieve onderhandelingen met het Belgische Crelan over de verkoop van AXA Bank.

De Belgische coöperatieve bank was een atypische bieder, want ze leek eerst niet geïnteresseerd in AXA Bank dat een bijna even groot netwerk van bankkantoren heeft. Samen zouden ze met 1.100 kantoren en 1,6 miljoen klanten een stevige nummer vijf op de markt worden, na de vier grootbanken.

Zowel AXA als Crelan laten niets los over de gesprekken. In de sector klinkt het wel dat de gesprekken verder gaan en mogelijk op korte termijn zouden kunnen worden afgerond.

Crelan is zich wel al sinds de zomer aan het voorbereiden op een deal, waarvan het prijskaartje zou kunnen oplopen van 500 tot 800 miljoen euro. CrelanCo, het coöperatieve vehikel boven de groep, voerde een wijziging door waardoor de coöperanten nu voor ruim 5.000 euro aandelen kunnen kopen in plaats van 4.000 euro.

Fidea