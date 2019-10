AXA helpt Crelan een bank vooruit

De verkoop van AXA Bank leidt tot een grote verschuiving op de bank- en verzekeringsmarkten. Crelan wordt de grootste bankier na de vier grootbanken en AXA zal zijn marktaandeel in verzekeringen kunnen opkrikken.

Crelan liet in het voorjaar uitschijnen dat het niet geïnteresseerd was in AXA Bank. Was het een schijnmanoeuvre of waren er te weinig andere gegadigden? Feit is dat de coöperatieve bank even later de favoriet werd. Sinds eind juli werden exclusieve onderhandelingen gevoerd over de overname. Gisteravond raakte de deal eindelijk rond. De onderhandelingen sleepten lang aan omdat het geen klassieke verkoop werd. De koper en verkoper van AXA Bank gaan nog lang intensief samenwerken.

Waarom verkoopt AXA zijn Belgische bank?

Bankieren is al sinds 2011 geen prioriteit meer voor de Franse verzekeringsreus. De Belgische bankactiviteiten van AXA, begonnen door de overname van het Antwerpse Anhyp in 1999, pasten indertijd in een model van bankverzekeren. Maar AXA heeft zijn Belgische bank en verzekeringsactiviteiten nooit echt diep geïntegreerd.

De verwachting is dat Crelan op termijn fors snoeit in het kantorennet, dat bij beide banken door zelfstandige agenten wordt uitgebaat.

Na jaren van geruchten werd de verkoop dit jaar eindelijk in gang gezet. Dat heeft alles te maken met het strategisch plan Ambition 2020 van CEO Thomas Buberl, die de verzekeraar meer wil laten groeien in Azië en wil focussen op kernactiviteiten.

Door met Crelan in zee te gaan slaat AXA een dubbelslag. Het kan tegelijk zijn verzekeringsactiviteiten versterken in ons land, waar het het nummer twee is na AG Insurance (Ageas). AXA zal Crelan Insurance overnemen, de dochter van Crelan die instaat voor schuldsaldoverzekeringen. Nog belangrijker is dat beide bedrijven op lange termijn gaan samenwerken. Crelan zal de verzekeringen van AXA verkopen aan zijn klanten. Daardoor krijgt AXA er een grote distributiepartner bij, en kan het zijn marktleiderschap in schadeverzekeringen verstevigen.

Het is wel uitkijken naar de reactie van Baloise, de nieuwe eigenaar van Fidea, de traditionele verzekeringspartner van Crelan. Fidea dreigt door deze deal een belangrijke distributiepartner kwijt te spelen.

Waarom doet Crelan deze grote overname?

Met de verkoop van Keytrade Bank schroefde Crelan zijn activiteiten drie jaar geleden nog terug. Nu verandert de bank het geweer van schouder en doet ze een grote overname. Wanneer het management vandaag de deal uitlegt, is de kans groot dat het woord ‘schaalvoordelen’ valt. De lage rente zet de traditionele rente-inkomsten onder druk en tegelijk moeten banken zwaar investeren om tegemoet te komen aan steeds strengere antiwitwaswetten, regels rond privacy en de Europese regels over de openmaking van de bankenmarkt (PSD2).

5 plaats Crelan wordt door de overname van AXA Bank België de grootste bankier na de vier grootbanken en springt zo over Argenta.

Tegelijk is er een grote appetijt bij klanten om steeds meer zaken digitaal te regelen. Beide evoluties vereisen zware investeringen in IT. Die zijn beter te verteren als ze uitgespreid kunnen worden over een grotere klantenportefeuille.

Daarnaast was het voor Crelan een unieke kans om over Argenta te springen en de vijfde speler op de Belgische markt te worden, na de vier grootbanken. De combinatie van AXA Bank en Crelan was vorig jaar pro forma goed voor circa 1,8 miljoen klanten, bijna 50 miljard euro balanstotaal, ruim 700 miljoen euro aan inkomsten en een winst voor belastingen van ongeveer 170 miljoen euro.

Hoe gaat Crelan de deal financieren?

Met een prijskaartje van 540 miljoen euro is het een van de grootste Belgische overnamedeals van het jaar. De grootste overname door een Belgisch bedrijf dit jaar staat voorlopig op naam van UCB, met zijn bod van 2 miljard euro op Ra Pharmaceuticals.

Meer dan een half miljard op tafel leggen is niet evident voor Crelan, dat na de exit van het Franse Crédit Agricole volledig in handen is van de coöperatie Crelanco. Dat is een vehikel gefinancierd door meer dan 270.000 coöperanten die klant zijn bij Crelan en er van voordelige tarieven kunnen profiteren.

Crelanco is deze zomer al gestart met een nieuwe campagne om kapitaal op te halen voor mogelijke externe groei. Daarbij werd de limiet voor de inleg van elke coöperant opgetrokken van ruim 4.000 naar ruim 5.000 euro. Crelan kan de klanten van AXA België ook aansporen aandeelhouder te worden.

Daarnaast kan Crelan de overnameprijs drukken door zijn verzekeringsdochter Crelan Insurance te verkopen. Dat levert 80 miljoen euro op. De overname wordt ook vergemakkelijkt doordat AXA zich voor 90 miljoen zal inkopen bij Crelan. Daarmee behouden de Fransen een participatie van wellicht iets minder dan 10 procent in de nieuwe Belgische bankgroep.

Wat verandert voor de klanten en werknemers?

Minstens tot de operatie groen licht krijgt van de toezichthouders en volledig wordt afgerond, zal niets veranderen. Het is afwachten of het management van Crelan vandaag al concrete toekomstplannen op tafel legt. Het ligt voor de hand dat gewerkt zal worden aan een integratie en dat AXA Bank mogelijk onder het label Crelan zal worden uitgebaat.