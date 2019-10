AXA stapt slechts tijdelijk in kapitaal Crelan

Het lekte donderdag al uit via De Tijd : na bijna drie maanden van exclusieve onderhandelingen tussen AXA en Crelan is de verkoop van AXA Bank rond. De overeenkomst werd donderdag getekend en wordt zoals verwacht vrijdag formeel de wereld ingestuurd. Crelan verdubbelt daardoor in omvang en steekt Argenta voorbij als nummer vijf op de Belgische bankmarkt.

Deal van 620 miljoen euro

Langetermijnakkoord

AXA stapt in Crelan

Zoals donderdag ook bekendraakte, verwerft AXA in een aansluitende fase een belang in de banktak van Crelan. Het gaat om 9,9 procent, evenveel als de participatie die de Franse groep tegelijk krijgt in AXA Bank Belgium.

De instap van AXA in Crelan is opmerkelijk. Crelan was lange tijd deels in handen van de Franse bank Crédit Agricole, maar die werd uitgekocht en sindsdien is Crelan voor 100 procent een coöperatieve groep. Daar wordt nu beperkt op teruggekomen. Maar slechts tijdelijk: AXA meldt in een voetnoot dat Crelan een calloptie op zijn aandelen in Crelan en AXA Bank krijgt. Dat wil zeggen dat Crelan de verkoop van de aandelen kan opeisen. Waarschijnlijk zal het daarvan gebruik maken eens de deal financieel verteerd is, om dan weer helemaal coöperatief te worden.