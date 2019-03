Aandeelhouders eisen 475 miljoen dollar van Danske Bank

Tegen de Deense financiële instelling lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken. In Kopenhagen heeft het gerecht de bank in staat van beschuldiging gesteld.

Een internationale coalitie van pensioenfondsen, regeringsagentschappen en fondsenbeheerders heeft nu in de Deense hoofdstad een klacht ingediend tegen Dankse Bank. Het gaat volgens een mededeling van het Amerikaanse advocatenkantoor Grant & Eisenhofer om 169 institutionele investeerders uit 19 landen in Europa, Azië, Australië en Noord-Amerika. Tot de groep horen sommige van de grootste pensioenfondsen ter wereld.

Opsmukoperatie

In januari hebben Amerikaanse investeerders de bank al gedagvaard in New York. Vrijdag raakten ook meer details bekend over de betrokkenheid van het Belgisch advieskantoor Deminor bij het dossier.