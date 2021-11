Aantrekkende economie geeft ING wind in de zeilen

Hoewel ING miljoenen moest opzijzetten om gedupeerde klanten te compenseren deed de Nederlandse grootbank het beter dan verwacht in het derde kwartaal. Ook de Belgische dochter zag haar winst fors stijgen.

ING had in de eerste jaarhelft al goed gepresteerd omdat het eerdere voorzieningen voor niet- of laattijdig terugbetaalde kredieten terug kon nemen dankzij de herstellende economie. In het derde kwartaal kon de grootste bank van Nederland die lijn doortrekken.

ING boekte een nettowinst van 1,4 miljard euro. Dat is 73,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en meer dan de analisten hadden verwacht. Nochtans nam ING ook een voorziening van 180 miljoen euro om Nederlandse klanten te compenseren die jarenlang te veel rente betaalden voor hun consumentenkredieten.

Dankzij de aantrekkende economie wist de bank in het derde kwartaal opnieuw 96 miljoen euro aan coronavoorzieningen uit de boeken te nemen. In het tweede kwartaal had de bank dat al gedaan voor 262 miljoen euro.

Topman Steven van Rijswijk zegt wel dat de pandemie nog altijd weegt op de vraag naar bedrijfskredieten. De vraag naar nieuwe woonkredieten neemt wel toe.

Tegelijk wist ING garen te spinnen bij de groeiende belangstelling van klanten voor beleggingsproducten. In combinatie met de hogere tarieven voor rekeningpakketten en een stijgend betaalverkeer stuurde dat de premie- en commissie-inkomsten een vijfde de hoogte in naar 882 miljoen euro.

Beter België

De grootste bron van inkomsten is nog altijd de verkoop van rentegevoelige producten. In het ultralagerenteklimaat staan die inkomsten wel al jaren onder druk. ING ondernam al meerdere pogingen om dat aan te pakken. Afgelopen zomer voerde de bank in België bijvoorbeeld een strafrente in voor klanten die meer dan 250.000 euro op hun zichtrekening hebben staan.

ING België was in het derde kwartaal goed voor een nettowinst van 314 miljoen euro, bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder.

Dergelijke ingrepen lijken vruchten af te werpen, want in het derde kwartaal zakte het totale bedrag aan klantendeposito's in de hele ING-groep met zo'n 600 miljoen euro. Tegelijk wist de bank de rentemarges op peil te houden, waardoor de totale rente-inkomsten stabiel bleven op 3,4 miljard euro.