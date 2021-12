Acht banken krijgen label 'systeemrelevant'

De Nationale Bank labelt acht banken in ons land als 'systeemrelevant'. Daardoor moeten die sterkere kapitaalbuffers aanhouden.

BNP Paribas Fortis, KBC Group, Belfius, ING België, Argenta, AXA Bank België, de clearinginstellingen Euroclear en de Bank of New York Mellon, gespecialiseerd in financiële diensten voor andere banken en institutionele beleggers.